“O Alfa e Ómega” é a nova exposição da Casa Museu João Vieira

A Casa Museu João Vieira, em Vidago abriu ao público, no passado dia 16 de julho, a exposição “O Alfa e o Ómega – Pasteis para os Vitrais da Sé de Vila Real”, uma mostra de vários painéis, da autoria do artista plástico e escritor português, João Vieira.

No ato inaugural, que contou com as presenças do Vice-Presidente da Câmara de Chaves, Francisco Melo e do Presidente da União de Juntas de Freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, assim como da Vidagus Termas, Rui Branco, o curador Manuel João Vieira teve oportunidade de explicar o contexto expositivo do espólio apresentado, nesta que já é a terceira exposição temporária deste equipamento cultural, que tem vindo a cativar cada vez mais visitantes, constituindo-se como um polo dinamizador de relevo no panorama cultural do concelho.

Para Francisco Melo, “o município flaviense tem hoje dois espaços de excelência em termos daquilo que é a produção artística, com gente da terra, Nadir Afonso e João Vieira, dois artistas de excelência de renome internacional. A arte contemporânea em Chaves está assim muito bem representada, sendo esta Casa Museu uma aposta ganha, havendo todo o interesse do município em que esta vila termal de Vidago seja um espaço atrativo também para quem aprecia a cultura.”

Sob a batuta de “EU SOU O ALFA E O OMEGA, O PRINCÍPIO E O FIM”, o artista unifica as contradições entre a Luz Sobre e o Novo/Antigo, sendo em 2003, pela primeira vez em Portugal, inaugurados vitrais de um artista contemporâneo, numa Sé Catedral Gótica quatrocentista, para a qual João Vieira desenhou os vitrais de todas as janelas da Igreja de S. Domingos, encontrando-se em exposição o processo letrista subjacente.

A exposição, que estará patente ao público até janeiro de 2023, pode ser visitada de terça a sexta-feira das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h00, sábado das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 e domingo das 9h30 às 13h00.