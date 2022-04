Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro acolhe sessão formativa sobre disfagia

No âmbito do plano de atividades da Comissão de Humanização do CHTMAD, decorreu, no passado dia 31 de março, no auditório da unidade hospitalar de Vila Real do CHTMAD, uma sessão formativa para cuidadores informais de pessoas com disfagia.

Esta formação teve como objetivo consciencializar e instruir os cuidadores para aspetos, tais como: anatomia e fisiologia da deglutição, deteção precoce de alterações na deglutição, modificação da consistência dos alimentos sólidos/ líquidos com recurso à utilização de espessantes entre outras especificidades desta patologia.

A disfagia é uma condição que corresponde a uma dificuldade em engolir, o que significa que demora mais tempo e implica maior esforço para mover os alimentos sólidos ou líquidos, desde a boca até ao estômago; pode ser acompanhada de dor e, em casos graves, pode tornar impossível a deglutição.

GC do CHTMAD