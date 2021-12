O Fado e a Música Popular Brasileira encontram-se em Mirandela

O Auditório Municipal de Mirandela recebe esta sexta-feira, dia 10 de dezembro, às 21h30, o espetáculo “Delicado” de Fernanda Paulo.

A cantora portuguesa estará em palco com o pianista brasileiro Francisco Pellegrini a apresentar o projeto que mistura dois estilos fundamentais, o fado e a música popular brasileira. Abarcando ainda uma amálgama de influências que ambos os intérpretes trazem da sua formação eclética.

Será uma noite de “Fado Presente” onde se irão ouvir temas como “Sol de Inverno”; “Uma Flor de Verde Pinho”; Tudo isto é Fado”; “Uma Casa Portuguesa” e “Fado Tropical”, entre muitas outras surpresas.

Uma doce amálgama entre Portugal e o Brasil. Essa mistura delicada de palavras e sonoridades, esses ritmos que se cruzam, entrelaçam e fazem de um encontro musical entre dois países uma verdadeira celebração.



Deixe-se inspirar por este projeto de dinamização do território. Todos os eventos são de entrada gratuita e obedecem às orientações da Direção Geral de Saúde, sendo obrigatório a apresentação do Certificado Digital de Vacinação Covid19 e o uso de máscaras durante os espetáculos.



Estes espetáculos estão inseridos no “Inspira – Douro, Cultura e Património”, um projeto para promover o território duriense com um conjunto alargado de ações de animação cultural.

As ações começaram em julho e irão prolongar-se até este mês de dezembro, num total de 70 espetáculos, por 10 municípios da região, e distribuídos por 16 locais. Estão, também, a ser produzidos videoclipes em sete miradouros para servirem de cartão de visita.

