O maior desfile de porquinhas do mundo em Murça

O Município de Murça, em articulação com o Agrupamento de Escolas de Murça e o Jardim de Infância da Stª. Casa da Misericórdia, realiza na próxima sexta-feira, dia 05 de Maio, o maior Desfile de Porquinhas do Mundo, pelas ruas do Centro Histórico desta Vila, a partir das 10:30H.

Esta iniciativa, inserida nas comemorações do Feriado Municipal de Murça, procura o envolvimento da comunidade, particularmente da comunidade escolar, na celebração e divulgação de um dos seus maiores elementos identitários, – a célebre Porca de Murça, mundialmente conhecida.

