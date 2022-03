O melhor da dança e do teatro em Portugal com Paulo Ribeiro e Sara Barros Leitão

Na próxima quarta-feira, 30 de Março, o coreógrafo Paulo Ribeiro regressa ao teatro de Vila Real com a sua última criação, 26 anos depois de ter criado a primeira peça para a companhia que leva o seu nome. “Segunda 2” é uma coreografia que convoca algumas memórias de tantas outras e que, nos seus percursos secretos, se inspira em muito daquilo que os tempos nos têm dado. A peça tem textos da vila-realense Isabel Nogueira.

No dia 1 de Abril, é apresentado o “Monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa”, com Sara Barros Leitão, jovem actriz e encenadora que foi distinguida com o Prémio Revelação Ageas / Teatro Nacional D. Maria II. Uma peça que conta a história, ainda pouco conhecida e pouco valorizada, do trabalho das mulheres, do seu poder de organização, reivindicação e mudança. É o segundo espectáculo do Vinte e Sete – Festival de Teatro.