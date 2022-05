Fins-de-Semana Gastronómicos em Sabrosa de 28 e 29 de maio

A iniciativa promovida pela Entidade Turismo Porto e Norte, em parceria com a Câmara Municipal de Sabrosa terá como menu selecionado para este ano a degustação de favas com chouriço e harmonização com vinhos, doces típicos, bolo borrachão e pera bêbeda.

No concelho de Sabrosa existem três restaurantes aderentes, o Restaurante Típico e o restaurante Solar 1, em Sabrosa, e o Restaurante Papas Zaide, em Provesende, onde o visitante pode almoçar durante o fim de semana e degustar um dos pratos típicos.

No dia 28 de maio pelas 10H00 pode ainda usufruir do curso de prova de vinhos, a realizar no Espaço Miguel Toga pela Associação Sabrosa Douro XXI com inscrições limitadas e obrigatórias, através do email: asdouroxxi@sapo.pt ou dos seguintes contactos telefónicos: 259937131 | 935163555. Durante a tarde, existem atividades que certamente não vai querer perder, sendo o passeio livre pelas passadeiras em flor na vila de Sabrosa uma delas.

Os Fins-de-Semana Gastronómicos têm como objetivo principal promover e valorizar a gastronomia e os vinhos de cada município.

Apareça e aproveite este que é o fim-de-semana mais delicioso do ano, onde todos os museus do concelho têm entrada gratuita.