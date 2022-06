“O Processo de Cooperação Transfronteiriça: o que se faz e o que se fará, ou deve fazer” em debate no MACNA

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, em Chaves, acolhe, no próximo dia 29 de junho (quarta-feira), pelas 10h30, o Encontro dedicado ao tema “O Processo de Cooperação Transfronteiriça: o que se faz e o que se fará, ou deve fazer”, a realizar no âmbito da Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço.

Este Encontro, organizado pela Universidade do Porto e pela Universidade de Aveiro, com o apoio da Câmara Municipal de Chaves e com o alto patrocínio do Ministério da Coesão Territorial – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional, contará com as presenças da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa e da Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira.

O evento tem como principal objetivo analisar e debater a governança, assim como a ação das políticas e dos instrumentos de cooperação transfronteiriça, desde o ponto de vista da região Norte, do Interior do país e da Europa. Haverá ainda oportunidade para um olhar analítico sobre a atuação passada e presente, com o objetivo de melhorar as respostas aos futuros desafios no âmbito da cooperação transfronteiriça e do desenvolvimento regional.

O programa apresenta um importante painel de oradores de várias entidades locais, regionais, nacionais e internacionais, destacando-se a participação de Karen Maguire, Chefe de Divisão do Local Employment & Economic Development da OCDE e contemplará três abordagens distintas aos problemas e às perspetivas da governança e ação da cooperação transfronteiriça.

O enfoque assentará essencialmente na partilha de experiências e boas práticas e ação de cooperação transfronteiriça em prol do desenvolvimento dos territórios raianos e da coesão territorial.