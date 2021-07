A Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM DOURO), no âmbito do Projeto Discover Duero Douro, vai realizar o workshop-online “O Românico e o Douro: História, identidade e território”, no dia 12 de julho, das 10:00 às 12:00 (horário espanhol 11:00-13:00), aberto à participação de todos os interessados e conta com a moderação do Professor Paulo Almeida Fernandes.

Jaime Nuño, diretor do Centro de Estudos do Románico da Fundação Santa Maria Real irá abordar o tema: Românico: primeira linguagem unificada da Europa medieval.

Já a Rosário Machado, diretora da Rota do Românico falará da missão, balanço e desafios de alargamento aos municípios da CIM DOURO.

A CIM DOURO irá apresentar o estudo do Românico no Douro: elementos para um catálogo, no território abrangente.

Haverá a intervenção de alguns municípios, acerca do papel do Românico, nas suas áreas de intervenção e expectativas em relação ao potencial alargamento da Rota do Românico e observações ao relatório apresentado.

A diretora do Museu de Lamego, Alexandra Falcão, fará uma intervenção acerca da gestão do Mosteiro de S. João de Tarouca.

O “Discover Duero Douro” é um projeto de cooperação transfronteiriça, destinado a consolidar o Douro-Duero como um destino turístico de excelência, alinhando-se com uma estratégia que aposta em reforçar este território como um destino inteligente, sustentável e inclusivo.