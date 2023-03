Obra do Pioledo entra numa nova fase dos trabalhos

A Câmara Municipal de Vila Real informou que, no passado dia 28 de março, a obra do Pioledo entrou numa nova fase dos trabalhos.

Nesta fase será interrompida a rua Bessa Monteiro, entre a travessa do Carmo e o largo do Pioledo, sendo o trânsito desviado pela travessa do Carmo e rua Sargento Belizário Augusto em direção à rampa do Calvário.

Estima-se que esta fase da obra e os condicionamentos supra citados tenham uma duração aproximada de 45 dias.

Assim alerta-se todos os utilizadores dessa via (peões e automobilistas) para dar especial atenção à sinalização rodoviária temporária e circularem com especial prudência enquanto durarem as obras.