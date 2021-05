Obras da nova Área de Acolhimento Empresarial de Sabrosa já começaram

As obras da nova Área de Acolhimento Empresarial já estão a decorrer a bom ritmo na vila de Sabrosa.

Localizada junto da atual Zona Industrial, esta nova Área de Acolhimento Empresarial contempla a disponibilização de trinta e oito lotes destinados a Indústria/Armazém e Comércio/Serviços, de dimensão variada, que em conjunto possuem uma área de implantação de, aproximadamente, vinte e um mil metros quadrados.

A criação destes lotes permitirá ao Município ficar dotado de espaços para localização empresarial suficientes para atender à procura registada atualmente, consolidando a dinâmica de crescimento económico conduzida pelo município, e que se confirma pelo número de empresas que têm vindo a instalar-se no concelho e pelo crescimento do respetivo volume de negócios. Esta disponibilização de novos lotes vem também incentivar a instalação de novas empresas e a redução do desemprego no concelho, tendo também o objetivo de captar investimento privado em outros sectores de atividade para além do vinícola, incrementando assim o desenvolvimento industrial de Sabrosa.

A conclusão do projeto está prevista para abril de 2022, sendo o mesmo apoiado no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte: Áreas de Acolhimento Empresarial – Apoio à localização de empresas (Baixa densidade), com um investimento total de 1 575 915.68€ e uma taxa de comparticipação de 85%.