Obras de Joana Vasconcelos expostas na Adega Quanta Terra, em Favaios

Várias obras da artista Joana Vasconcelos, como o “Coração Independente”, podem ser visitadas, a partir de hoje, na Adega Quanta Terra / Destilaria nº 7, em Favaios, no concelho de Alijó. Para além da exposição, haverá também um ciclo de conferências, que assinala a inauguração da Adega da Quanta Terra, assim como o lançamento de um conjunto de assinantes, em parceria com a artista. Este momento de reflexão e intervenção cultural nasceu da parceria entre a Fundação Joana Vasconcelos e os produtores durienses Celso Pereira e Jorge Alves.

Em reflexão estarão algumas estratégias para o desenvolvimento – económico, cultural, humano da Região Demarcada do Douro num formato de diálogo aberto que contará com a participação de académicos, chefs, responsáveis políticos, gestores culturais, jornalistas e empresários, na procura de novas formas de criar e desenvolver um território único e um património que tem de ser promovido e preservado.

A intervenção artística de Joana Vasconcelos, será implementada através de obras como “Pavillon de Vin” e “Coração Independente”, que nos últimos anos tem sido vistas nos mais relevantes centros culturais do circuito internacional, vem demonstrar assim a vontade da artista em trabalhar na criação de uma nova forma de itinerância. Que permita a quem não reside ou se desloca com regularidade aos grandes centros urbanos europeus o contacto com a criação artística contemporânea, e que desta forma pode apreciar in situ a criação da mais internacional das artistas portuguesas.