As obras de reabilitação do Museu de Lamego decorrem a bom ritmo, prevendo-se a suaconclusão até ao final deste ano. Os trabalhos em curso visam a melhoria das acessibilidadesfísica e comunicacional do museu, de modo a adequar o espaço às diferentes necessidades einteresses dos mais diversos públicos.

Desde o dia 1 novembro 2021, o Museu de Lamego encontra-se encerrado por completo aopúblico devido às obras de reabilitação em curso no edifício, no âmbito da operação MUSEUDE LAMEGO. MUSEU PARA TODOS.

Iniciadas em setembro desse ano e com um prazo de execução de 330 dias, as obras dereabilitação, inseridas na operação MUSEU DE LAMEGO. MUSEU PARA TODOS, ao abrigo doPrograma Operacional Regional do Norte 2020, NORTE-04-2114-FEDER-000453, têm comoprincipal objetivo melhorar as condições de acessibilidade do museu, por forma a reforçar asua vocação pública e melhorar a experiência cultural e educativa de um público cada vez maisvasto e abrangente, transformando-o num espaço inclusivo, um espaço para todos.

Comprometida com o pressuposto de melhoria das acessibilidades física e comunicacional domuseu, de modo a adequar o museu às diferentes necessidades e interesses da diversidadede públicos, a operação contempla a instalação de um ascensor que permita a visita completaà exposição permanente do museu a visitantes com dificuldades de locomoção, o que é tantomais relevantes quanto o facto de parte significativa das obras em exposição, incluindo 11 dos18 Tesouros Nacionais, se encontrar no piso superior, e uma intervenção completa nacobertura e vãos do edifício, dotando o espaço de condições de conforto e acolhimento devisitantes.

A operação compreende ainda o restauro do teto pintado da capela privada da antigaresidência episcopal, onde o museu se encontra instalado, o que irá permitir o alargamento daárea expositiva a um espaço axial para uma adequada interpretação do edifício, e aimplementação de um plano de comunicação, ancorado numa programação com propostasvocacionadas para o desenvolvimento de novas ferramentas para que visitantes e usuáriosdisponham de facilidades e acessibilidades que lhes permitam melhor desfrutar da visita aomuseu.

GC da Direção Regional de Cultura do Norte