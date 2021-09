Obras na Avenida do Regimento de Infantaria 13 obrigam ao desvio do trânsito

No seguimento da empreita de Requalificação da Avenida do Regime de Infantaria 13 (RI13), em Vila Real, vai ser necessário, a partir do próximo dia 29 de setembro, interromper a normal circulação da Avenida RI13, no sentido Sul-Norte, entre a rotunda do Quartel e a rotunda Norte do IP4. O trânsito será desviado para a faixa contrária que passará a ter dois sentidos de circulação.

O acesso à zona comercial do Hipermercado Continente será garantido nesta fase pelo novo acesso já executado na zona norte da avenida. A rua de Trás (rua paralela à atual saída do hipermercado) será igualmente interrompida, sendo o acesso aos moradores da referida rua garantido nesta fase, através do parque estacionamento do hipermercado.

O Município de Vila Real, em comunicado, agradece a compreensão dos automobilista e moradores pelo incómodo que a realização das obras, por certo, irá causar.