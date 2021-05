Olaria de Bisalhães na Expo 2020 Dubai

A Turismo do Porto e Norte anunciou, hoje, que a louça preta de Bisalhães (Vila Real) vai representar o Norte de Portugal na Expo 2020 Dubai, juntamente com os pauliteiros de Miranda do Douro (Bragança) e a filigrana de Gondomar (Porto).

A região do Porto e Norte de Portugal vai estar presente na Expo 2020 Dubai, “no maior palco mundial” e na “maior celebração após a pandemia” representada pelo “eixo dos patrimónios mundiais da humanidade”, com a louça preta de Bisalhães que é Património Cultural Imaterial da Humanidade, com os pauliteiros de Miranda e a filigrana de Gondomar, ambas candidatas a Património Unesco, anunciou Luís Pedro Martins, presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), em conferência de imprensa, no Salão Nobre do Palácio da Bolsa, no Porto.

O comissário Geral de Portugal para a Expo 2020 Dubai, Celso Guedes de Carvalho, disse, por sua vez, que a participação portuguesa na Expo Dubai, que começa dia 01 de outubro deste ano e termina em 31 de março de 2021, teria o lema ‘Portugal – um mundo num país’, e recordou, ainda, que os Emirados Árabes Unidos são o principal parceiro comercial de Portugal no Médio Oriente.

Para Luís Pedro Martins, o facto da região do Porto e Norte poder estar junto a 192 países dentro de seis meses é um “excelente momento para comunicar o território português” aos mercados de curta e longa distância, principalmente numa fase de pós pandemia e em que é preciso acelerar a retoma e voltar a comunicar com os mercados estratégicos para o Porto e Norte, como são os “mercados da União Europeia”, mas também os “mercados de longa distância”.

Luís Pedro Martins referiu ainda que levar a região do Porto e Norte de Portugal ao “palco da Expo Dubai” é estar presente no Médio Oriente, a “região turística que é apontada como a que irá ter maior crescimento até 2030”.

Fonte: Agência Lusa