Olimpíadas da Matemática EB Diogo Cão: João Rodrigues é 2º melhor aluno a nível nacional

Este ano a Final da 40ª edição das Olimpíadas da Matemática realizou-se no Agrupamento de Escolas Raul Proença, em Caldas da Rainha, entre os dias 7 e 10 de Abril. A cerimónia de encerramento da competição decorreu domingo, 10 de abril, no Centro Cultural e de Congressos de Caldas da Rainha.

Na final, cada categoria, que conta com um total de 30 alunos, (10 do Norte, 10 do Centro e 10 do Sul) atribui, três medalhas de ouro, três de prata e seis de bronze.

O João entre os 30 alunos da sua categoria (maioritariamente de 7º ano) obteve uma medalha de bronze.

Entre os 12 premiados na categoria júnior apenas o João e outro aluno são do 6º ano. Os restantes 10 são do 7º.

Ou seja, a nível Nacional, o João foi o 2º melhor aluno do 6º ano entre os milhares de alunos que participaram nesta iniciativa.

