Olimpíadas promovem Educação para a Cidadania em Lamego

A turma A do 4º ano do Centro Escolar de Lamego Nº2 foi a grande vencedora da edição deste ano do concurso “As Olimpíadas da Cidadania e do Património”, promovido pelo projeto municipal “Lamego Educa” – Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar.

Para participar neste mega desafio, os alunos dos 3º e 4º anos do 1º ciclo colocaram à prova os seus conhecimentos no jogo de tabuleiro digital “As Olimpíadas da Cidadania e do Património”. A Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Catarina Ribeiro, esteve presente no evento final, realizado no TRC, para agradecer o empenho e a dedicação de todas as equipas envolvidas e sublinhar os valores da cidadania e do património.



Desde o início do mês de março, as turmas fomentaram o trabalho colaborativo e utilizaram, durante a fase final de seleção, a plataforma de Ambientes Inovadores de Aprendizagem “Lamecus Educa”, direcionada para a comunidade escolar.

Entre outros objetivos, este concurso municipalvisa desenvolver o gosto pelo conhecimento da riqueza cultural da comunidade local, mas também nacional e mundial, e promover a reflexão, junto dos mais novos, de que forma as ações fazem a diferença, explorando as diferentes dimensões da educação para a cidadania.

Financiado pelo NORTE 2020, o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Município de Lamego visa a melhoria do sucesso educativo e a redução do abandono escolar precoce.