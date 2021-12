Ópera Mátria – a primeira ópera a ser criada em Trás-os-Montes

A primeira ópera original construída em Trás-os-Montes e Alto Douro estreia no dia 17 de dezembro, às 21h30, no Teatro de Vila Real. Mátria – Aqui na Terra tem libreto escrito por Eduarda Freitas e música do compositor Fernando C. Lapa. A direção musical é de Jan Wierzba, a encenação de Ángel Fragua, os figurinos de Cláudia Ribeiro, e desenho de luz de Pedro Pires Cabral.

A Mátria é uma ideia original e com produção da Inquieta, uma agência criativa direcionada para a comunicação e a produção cultural, com sede em Vila Real.

O libreto é totalmente inspirado nos “Contos da Montanha” (editados em 1941) e nos “Novos Contos da Montanha” (editados em 1944), escritos por Miguel Torga. A autora, Eduarda Freitas, explica que, usando as palavras de Torga, retira as personagens das ruas “das nossas aldeias e dos contos do autor transmontano, trazendo-as até ao palco e ao espetador, provocando um encontro quase de espanto”.

São episódios da vida real, às vezes quase surreal, musicados por Fernando C. Lapa. O compositor vila-realense, com uma longa carreira nacional e internacional, considera que esta obra traz um desafio adicional, além dos que envolvem espetáculos deste género: “Conseguir fazer com que um projeto deste tipo possa ser de muita gente e ajudar a dizer que a música dita clássica ou erudita não é privilégio de classe ou casta”.

O compositor espera que aquilo que Miguel Torga diz “no fantástico libreto que a Eduarda criou possa ser assumido por todos: palavras de um tempo, mas afinal palavras de sempre, como nas obras maiores de todos os grandes escritores de todos os tempos. Oxalá que a música as possa servir justamente”, sublinha.

Em palco estarão 21 elementos dos coros: dos Moços do Coro e do coro comunitário formado para a ópera, mais sete solistas e cerca de 30 músicos da Orquestra Mátria, que conta com elementos da Banda Sinfónica Transmontana e da Douro Strings Academy. A dirigir estará o maestro Jan Wierzba.

A ópera Mátria está organizada em dois actos, de duração muito desigual. O primeiro contém onze cenas, de carácter mais abreviado e de sequência mais rápida e contrastada. O segundo, apenas três, de recorte mais denso e continuado.

A responsabilidade de encenar tudo isto e todos os intervenientes é de Ángel Fragua para quem o “conciliar horários com os participantes” e “o pouco tempo de ensaios” foi a maior dificuldade. Confessa gostar de criar a partir da simplicidade, ou encontrar a simplicidade no que aparentemente pode ser complicado. “Desta forma encontramos no coro o suporte da ausência de cenografia. Poderia dizer-se que o coro assume a “personagem principal” da Mátria. Utilizamos os corpos do coro, como elementos para criar espaços, ambientes e ações. O coração da Mátria radica no coro”, considera Ángel.

E o coro e todos os outros participantes são vestidos por Cláudia Ribeiro. Os figurinos foram desenhados para “invadir o palco”, revela, porque “não há cenário, mas há cenário”. Diz ter pegado nas palavras que o texto contém, e fez do coro “também montanha e rebanho de ovelhas e a vinha onde fazem a apanha da uva”. Criou uma capa em tons cinza e creme, com texturas e tecidos diferentes, e que, conjuntamente com o jogo de luzes, podem representar todos os elementos do “Reino maravilhoso”: árvores, montanhas, rochas e animais.

Mátria – Aqui na Terra é um projeto que se posiciona como sendo um evento único em Portugal, com dimensão internacional, e com uma forte componente comunitária. Pela primeira vez a região de Trás-os-Montes e Alto Douro juntou-se através das pessoas para criar uma ópera. “É uma ópera que vem das pessoas e não das instituições, com muita gente a trabalhar e a querer fazer” destaca Eduarda Freitas. Ao mesmo tempo, “estamos a dar trabalho a pessoas da região em diferentes áreas, desde o vídeo, fotografia, escrita, cantores, músicos, orquestra, enfim…muita gente que está envolvida neste projeto”, salienta.

Mátria contribui para a divulgação da obra de Miguel Torga, como património cultural imaterial, para a divulgação do território escrito por Torga e para a captação de novos públicos. E é, acima de tudo, um projeto que valoriza as pessoas, o território, e a língua portuguesa.

Mátria – Aqui na Terra estreia dia 17 de dezembro, às 21h30, no Teatro de Vila Real integrada nas comemorações dos 20 anos de Douro Património Mundial, da CCDR-N. A ópera volta a subir ao palco do Teatro de Vila Real dia 18 às 21h30 e dia 19 de dezembro, às 17h30. A entrada é gratuita, mediante levantamento de ingresso na bilheteria do Teatro (os bilhetes estarão disponíveis a partir do dia 10 de dezembro e serão oferecidos apenas dois por pessoa).

A Mátria foi apoiada pela DGARTES e tem o Alto Patrocínio da Presidência da República. Tem ainda o apoio dos Teatros de Vila Real e Bragança, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, do Conservatório Regional de Vila Real, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, da Gran Cruz, Quinta de Ventozelo, Junta de Freguesia de Vila Real, Regia Douro Park, Fundação da Casa de Mateus e Antena 2.