Ópera Mátria chega ao Coliseu Porto Ageas

A inaugurar a temporada do Coliseu lírico e sinfónico o Coliseu Porto Ageas apresenta a ópera “Mátria” a 4 de março.

Criada em Trás-os-Montes, “Mátria – Uma ópera que fala sobre nós” estreou em 2021 com o Alto Patrocínio da Presidência da República e chega ao Coliseu Porto Ageas, em parceria com a Agência Inquieta.

Quase tudo parece improvável neste projeto: a começar pelos dez anos que demorou a chegar ao palco, o facto de ser uma ópera sem cenários onde todo o ambiente cénico é criado pelos elementos dos dois coros, e por ser também uma ópera cujo libreto, sendo original, foi escrito com as palavras de Miguel Torga, retiradas de diferentes textos dos “Contos” e “Novos Contos da Montanha”.

Apesar de as obras literárias serem da década de 1940, “Mátria” é uma história atual, que retrata a sociedade que fomos e continuamos a ser. Mesmo sendo fruto da ficção, as personagens assemelham-se tantas vezes a cada um de nós.

“Consideramos muito relevante poder apresentar em 2022 uma ópera original dos nossos dias, baseada em património literário muito relevante especialmente para a região Norte. É missão do Coliseu Porto Ageas associar-se a estas realizações e promover que a ópera contemporânea também seja apresentada nas grandes salas e centros urbanos”, afirma Mónica Guerreiro, presidente do Coliseu.

“Mátria” tem música de Fernando C. Lapa e conta com a participação de sete solistas profissionais – Ana dos Santos, Madalena Tomé, Maria João Alves, Job Tomé,Paulo Lapa, Regina Freire e Tiago Matos –, os Moços do Coro, Coro da Comunidade e Orquestra Mátria, com direção musical de Jan Wierzba, libreto de Eduarda Freitas, encenação de Ángel Fragua e figurinos de Cláudia Ribeiro.

Os bilhetes custam entre 15€ e 30€, e estão à venda nos locais habituais, on-line e no Coliseu.