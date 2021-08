Operação Verão Seguro: GNR de Vila Real e Guardia Civil em patrulhamento conjunto

Entre 1 de julho a 31 de agosto do corrente ano, o Comando Territorial da GNR de Vila Real contou com o reforço de dois efetivos da congénere espanhola, Guardia Civil, com o intuito garantir um melhor acolhimento dos cidadãos daquela nacionalidade que visitam o país.

“Pese emboras as limitações impostas pela pandemia, esta missão foi cumprida com sucesso, sendo muito bem recebida quer por aqueles cidadãos, como pelas comunidades locais, o que se devem em grande medida à disponibilidade e empenho daqueles militares da Guardia Civil que nos reforçaram”, informou a GNR.