Operações de fogo controlado na serras do Marão e do Alvão durante o mês de janeiro

Operações de fogo controlado na Serra do Marão e Parque Natural do Alvão decorrem durante o mês de janeiro, com o objetivo de promover a renovação e alargamento das áreas de pastagem, gestão e proteção de habitats.

Tirando partido das excelentes condições meteorológicas, com estabilidade atmosférica, temperatura baixa e humidade do ar ligeira, efetuaram-se durante a semana passada várias operações de fogo controlado na região Norte, promovidas pela Área de Gestão Fogos Rurais (GFR) do ICNF.

No Perímetro Florestal da Serra do Marão e Meia Via, Baldios de Ansiães, Aboadela e Canadelo, foram executados cerca de 50 hectares de gestão de combustível, com a colaboração Equipas de Sapadores Florestais em serviço público da Associação Florestal de Entre Douro e Tâmega, dos Baldios de Ansiães e de Aboadela, a Brigada de Sapadores Florestais da CIM do Tâmega e Sousa e os Bombeiros Voluntários de Amarante.No Parque Natural do Alvão as ações concentraram-se em várias parcelas de matos na envolvente à aldeia de Lamas de Olo, promovidas pelo CD de Baldios de Lamas de Olo e no âmbito do projeto Habialvao.

As operações foram planeadas e desenvolvidas com o apoio operacional dos parceiros do Projeto Mecanismo de Apoio à Realização de Queimadas (MARQ), UEPS-GNR de Mirandela; Proteção Civil de Vila Real, Cruz Branco, Equipas de Sapadores Florestais e o Município de Vila Real.