“Operários-artistas” sobem ao palco do Teatro Municipal de Vila Real

A Peça (Em 4 Turnos) é a segunda parte de um ciclo programático da companhia. Espetáculo está em cena nos dias 5 e 6 de maio

1984, Vale de Saramagos. Um lugar imaginário (ou talvez nem tanto) é o espaço de ação escolhido para A Peça (Em 4 Turnos), um espetáculo que conta a história de um grupo de operários, que decide formar um grupo de teatro amador. Procurando prestar uma homenagem a todos os que fazem teatro – em especial aos atores amadores – e refletindo sobre o teatro dentro do teatro, a mais recente criação da Peripécia Teatro estreia-se já no próximo dia 5 de maio, no Teatro Municipal de Vila Real, e pode ser vista até ao dia seguinte, 6 de maio.

“No teatro podemos ser o que quisermos!”. Talvez seja essa uma das principais razões que levaram Arantxa, Lurdinhas, Amaral, Quim e Fonseca a criar este grupo de teatro amador. A possibilidade de, facilmente, serem médicos, banqueiros, advogados, engenheiros, mas, mais do que isso, patrões. Patrões: Aqueles que nunca tiveram de espetar um prego, nunca suaram uma camisola ou que nunca tiveram de acordar às quatro da manhã para trabalhar. A Peça (Em 4 Turnos) é, também, um “grito” de revolta contra os patrões, após a morte de Amaral – o líder do grupo – num acidente na fábrica onde trabalhavam.

O espetáculo resulta de um ciclo programático da Peripécia Teatro, que teve início em outubro do ano passado com a apresentação do documentário Operário Amador. O trabalho de pesquisa para este filme – que teve por base a memória de alguns operários têxteis que fundaram “O Teatro Construção”, uma companhia de teatro que nasceu no coração do Vale do Ave – serviu de inspiração para a criação de A Peça (Em 4 Turnos). O espetáculo está em cena quinta e sexta-feira, às 21h30, no Teatro Municipal de Vila Real. Os bilhetes para a peça têm um custo de cinco euros.