Orçamento Participativo 2022 de Mondim de Basto aberto para apresentação de propostas

Decorre até ao dia 31 de maio de 2021, o período para a apresentação das ideias e propostas de investimento, que poderão vir a ser inscritas no orçamento municipal de 2022.

Este mecanismo de participação pública vai permitir aos munícipes com idades compreendidas entre os 16 e os 29 anos, que sejam naturais ou residentes, trabalhadores ou estudantes no Município de Mondim de Basto, apresentar as suas propostas que deverão enquadrar-se num dos seguintes âmbitos temáticos: Turismo, Cultura, Desporto, Juventude e Ambiente e Energia.

A verba global a atribuir ao Orçamento Participativo 2022 para financiar os projetos mais votados pelos cidadãos é de 10.000,00€.

Os interessados poderão obter mais informações sobre este processo e consultar as normas de participação na página do orçamento participativo em http://participa.mondimdebasto.pt/ ou através do email geral@cm-mondimdebasto.pt