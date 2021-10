Orçamento Participativo de Chaves: fase de votação tem início neste mês

Inicia no próximo dia 26 de outubro a fase de votação das propostas apresentadas ao Orçamento Participativo (OP) Chaves 2021, fase que decorrerá até dia 19 de novembro.

A edição deste ano do OP tem a votação oito propostas, três delas na Componente Nº1 – Requalificação Urbanística e Construção e/ou Requalificação de Equipamentos Públicos e cinco propostas na Componente Nº2 – Promoção e Dinamização de Projetos de âmbito Cultural e Desportivo.

Os munícipes podem exercer o seu direito de voto, após efetivar o respetivo registo neste portal, ou através de voto presencial, no edifício principal da Câmara Municipal, sito na Praça de Camões.

O OP permite que cada cidadão possa fazer dois votos, um voto por cada uma das respetivas componentes. A votação está aberta a todos os cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos, recenseados no concelho de Chaves.

Após a fase de votação serão apurados os resultados e apresentado o projeto vencedor em cada uma das componentes.

Os interessados poderão consultar uma breve descrição das Propostas aqui:

COMPONENTE Nº 1

COMPONENTE Nº 2

Lista das Propostas a votação

Componente Nº 1 – Requalificação Urbanística e Construção e/ou Requalificação de Equipamentos Públicos

Proposta Nº 1, com o título “Alteração da Rotunda sita no Cruzamento da R314 com a N213”, apresentada por Pedro Manuel Pereira Barroco

Proposta Nº 2, com o título “Parque Municipal de Skate”, apresentada por João Manuel Almeida Pinto

Proposta Nº 3, com o título “Requalificação Paisagística do Largo Miguel de Carvalho em Vidago”, apresentada por Adelina Cristina Aurélio Fernandes

Componente Nº 2 – Promoção e Dinamização de Projetos de âmbito Cultural e Desportivo

Proposta Nº 1, com o título “Cultura em tempos de pandemia”, apresentada por Pedro Manuel Pereira Barroco

Proposta Nº 2, intitulada “Homenagem ao Reverendo padre Joaquim Silveira”, submetida por Paulo Jorge Santos

Proposta Nº 3, com o título “Leiteiras de Outeiro Seco – as brancas madrugadas da memória”, apresentada por Dora Joana Assunção Serra

Proposta Nº 4, com o título “Chaves BTT Challenge”, submetida por José Luís de Jesus Monteiro

Proposta Nº 6, com o título “Folgança Galaica no Castro de Curalha”, apresentada por Domingos de Moura Alves

Nota: a Proposta Nº5 foi rejeitada, não tendo transitado para a fase de votação