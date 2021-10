Orçamento Participativo de Chaves: munícipes apresentam projetos que desejam ver concretizados

Está prestes a iniciar a fase de votação de propostas apresentadas na presente edição do Orçamento Participativo de Chaves. No próximo dia 25 de outubro, segunda-feira, pelas 21h00, terá lugar na Biblioteca Municipal uma Assembleia Participativa, um espaço onde os proponentes são convidados a apresentar os projetos que pretendem ver concretizados no seu município. A sessão é pública e aberta à população.

A votação das propostas decorre de 26 de outubro a 19 de novembro. A edição deste ano do OP tem a votação oito propostas, três delas na Componente Nº1 – Requalificação Urbanística e Construção e/ou Requalificação de Equipamentos Públicos e cinco propostas na Componente Nº2 – Promoção e Dinamização de Projetos de âmbito Cultural e Desportivo.

Os munícipes podem exercer o seu direito de voto, após efetivar o respetivo registo neste portal, ou através de voto presencial, no edifício principal da Câmara Municipal, sito na Praça de Camões.

Os interessados podem consultar a descrição das Propostas no site op.chaves.pt