Ordem dos Engenheiros organiza workshop sobre a sustentabilidade no Alto Douro Vinhateiro

No passado dia 26 de outubro, decorreu, na Quinta do Portal, o workshop “A sustentabilidade no Alto Douro Vinhateiro”, uma iniciativa da Delegação Distrital de Vila Real da Ordem dos Engenheiros.

O evento incluiu quatro palestras que abordaram os temas “Sistema de Monitorização do Alto Douro Vinhateiro – Paisagem e Ordenamento do Território”, “A vinha e a transformação da paisagem duriense”, “Projetos de arquitetura de adegas” e “Controlo da temperatura no processo produtivo e adegas – Eficiência energética dos sistemas”.

No final destas, houve ainda tempo para dois debates, com diferentes moderadores, proporcionando aos participantes uma experiência enriquecedora no âmbito dos temas abordados, com a troca de conhecimentos e partilha de experiências entre os membros da Ordem dos Engenheiros e outros profissionais que atuam no Alto Douro Vinhateiro.

A sessão de abertura contou com as mensagens do Delegado Distrital de Vila Real da Ordem dos Engenheiros, Eng.º José Carlos Pinto, do Presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, Prof. Dr. Gilberto Igrejas, da Secretária do Conselho Diretivo da Região Norte da O.E., Eng.ª Maria Manuela Mesquita e da Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Dr.ª Helena Lapa. As palestras e moderação dos debates foram protagonizados por: Eng.ª Helena Teles (CCDRN), Eng.º António Sousa Pinto, Eng. Vitor Boal, Arq.º António Belém Lima, Eng. Paulo Sousa e Eng. Jorge Carvalho.

De seguida, os participantes tiveram também a oportunidade de realizar uma visita guiada às caves de envelhecimento com prova de vinhos, ambas proporcionadas pelo Enólogo Paulo Coutinho, terminando com um jantar temático acompanhado com os vinhos da Quinta do Portal.

No final, palestrantes e participantes lançaram o desafio à Delegação para que este evento tenha uma reedição em 2022, ou eventualmente anual, trazendo tantos outros excelentes temas para serem discutidos pelos engenheiros da região, tais como o efeito das alterações climáticas na vinha, a erosão dos solos das vinhas, a drenagem e armazenamento de águas pluviais, a reutilização e gestão da água na vinha, o tratamento de efluentes em adegas, entre outros.

Fonte: Delegação Distrital de Vila Real da Ordem dos Engenheiros.