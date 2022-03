Organização e produtores preparam XXII Feira do Folar de Valpaços

A XXII edição da Feira do Folar de Valpaços, que irá decorrer de 8 a 10 de Abril, promete fazer jus a um dos maiores eventos gastronómicos realizados na região, apesar dos condicionalismos atuais provocados pela pandemia.

Depois de dois anos de interregno, a organização prepara o maior evento anual realizado no Concelho e a reunião com os expositores teve lugar na passada quinta-feira, 17 de Março. À semelhança de outras edições, e no sentido de melhorar um evento de referência do Concelho e da região, a Câmara Municipal de Valpaços promoveu a sessão de informação e de preparação para a XXII Feira do Folar de Valpaços.

A Vereadora da Educação, Cultura e Desporto, Teresa Pavão, relembrou o trabalho levado a cabo pelo executivo, abordou medidas que vão ser implementadas, tendo em conta as recomendações da Direção Geral de Saúde no âmbito da pandemia, e reforçou a importância de continuar a manter a qualidade dos produtos que fazem parte do certame.

Na reunião foi abordada, ainda, a conciliação entre a venda de produtos online, através da plataforma www.folarvalpacos.pt, e a venda no espaço da feira, o Pavilhão Multiusos de Valpaços.

O certame contará com a presença de programas de televisão e rádio, em direto, apresentações de livros, atuação de grupos musicais, bandas filarmónicas, ranchos folclóricos, provas desportivas e cerca de cem expositores que darão a provar o que de melhor o concelho tem para oferecer.