No passado dia 29 de julho de 2021, os Órgãos Sociais da Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Murça tomaram posse para o quadriénio 2021-2025.

A lista vencedora foi eleita no dia 27 de junho de 2021, com 57% dos votos, tendo sido reeleito como Presidente da Direção o Médico Veterinário Francisco Vilela Ribeiro, como Vice-Presidente Manuel Fraga e como Secretário da Direção Luís Silva.

Do ato foram também reeleitos João Martins, como Presidente da Mesa da Assembleia-Geral e Carlos Amorim e Silva, como Presidente do Conselho Fiscal.

O ato eleitoral que decorreu de forma exemplar e tendo como princípio o da precaução, asseguraram-se todas as medidas de segurança para mitigar as possibilidades de contágio realizando-se, para isso, uma testagem à entrada da Assembleia Geral a todos os associados que não detinham certificado digital de vacinação.

A equipa que novamente avoca os destinos da Cooperativa dos Olivicultores de Murça assume que este será o ciclo do “desenvolvimento e da sustentabilidade” e que tem como missão continuar a reforçar a sua posição no mercado como produtora de “Um dos mais genuínos Azeites de Trás-os-Montes”.

O Presidente reeleito acredita que a Cooperativa, enquanto estrutura associativa empresarial forte, coesa e abrangente no concelho, tem que continuar permanentemente empenhada na promoção dos interesses dos seus Cooperantes, em particular, e da comunidade em geral e que a mudança de paradigma efetuada na gestão da Cooperativa desde há quatro anos foi reconhecida:

“Hoje a Cooperativa de Murça é a cooperativa oleícola que melhor paga aos seus associados em Portugal, quer em valor unitário quer no tempo que demora a liquidar a totalidade de uma campanha, menos de 6 meses; foram quatro anos de resultados positivos numa altura que o setor oleícola bateu recordes de valores mais baixos das última décadas; viveu quatro anos de intensa qualidade reconhecida pelos inúmeros prémios nacionais e internacionais, teve os seus monovarietais considerados os melhores do Mundo em 2020; teve um crescimento enorme quer na quantidade de azeitona rececionada quer na quantidade de azeite embalado que hoje coloca no mercado.”

Na cerimónia da tomada de posse, que contou com a presença do Sr. Vice-Presidente do Município de Murça e de representantes das diversas instituições locais, o Presidente reeleito garantiu também que já na próxima campanha oleícola (2021/2022) vai ser instalada uma nova linha de extração de azeite e que desta forma a Cooperativa vai conseguir duplicar a sua capacidade diária: “necessidade que infelizmente já se arrastava há mais de uma década, mas que os anos de gestão corrente e miopia de alguns teimou em não concretizar”.