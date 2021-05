Órgãos sociais do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município de Vila Real tomaram posse

Tomaram posse, no passado dia 24 de maio, os elementos que integram os órgãos sociais, para o triénio 2021/2024, do Centro Cultural e Desportivo (CCD) dos Trabalhadores do Município de Vila Real, em cerimónia presidida pelo Presidente da Assembleia Geral do CCD, Luís Mota Bastos, e pelo presidente da Câmara Municipal, Rui Santos.

A cerimónia de tomada de posse teve lugar no Museu da Vila Velha e contou com um momento musical, seguido dos discursos do presidente eleito da associação, Fernando Machado, e do Presidente da Câmara Municipal, Rui Santos.

O presidente da direção usou da palavra para recordar os desafios que o CCD tem pela frente e salientou a vertente mais social da coletividade, “tão importante nos tempos de pandemia que atravessamos”. O Presidente da Câmara, por sua vez, encerrou a cerimónia, elogiando a importância do trabalho do CCD para todos os seus associados e lembrando o carácter de voluntariado da associação.

Órgãos sociais para 2021/2024:

ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDENTE: Ana Maria Moura Ribeiro Benídio | Vice-Presidente: José Duarte Carvalho Gomes | Secretário: Luís Manuel Mota Bastos | Suplente: Jorge Manuel Ferreira Martins | Suplente: João Carlos Soares Nascimento.

DIRECÇÃO

PRESIDENTE: Fernando Batista Machado | Vice-Presidente: Mariana Cristina Afonso Catarino Noura | Tesoureiro: Rui Manuel Cardão Silva | Secretário: Júlio Pitrez Santos | Vogal: Armindo Eurico Gomes Pereira | Vogal: José Albertino Fernandes de Carvalho | Vogal: Susana Alexandre Carneiro Gomes | Vogal: Mário José Paixão Santos | Suplente: Ricardo Nuno Azevedo Ribeiro | Suplente: Amílcar Ricardo Silva Ferreira | Suplente: Maria Lurdes Ribeiro Ferreira | Suplente: Jorge Ricardo Vieira Guerra | Suplente: Cidália Santos Faria.

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE: Alcina Maria Cruz Moutinho | Relator: Teresa Maria Moita Ribeiro Mascarenhas | Secretário: Fernando Manuel Araújo Cabral | Suplente: João Miguel Ferreira Gonçalves Damião | Suplente: Mário Alberto de Oliveira Pires Cabral.