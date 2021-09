Orlando Alves, candidato do Partido Socialista (PS) às Eleições Autárquicas 2021, realizadas dia 26 de setembro, foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Montalegre, e cumprirá um terceiro mandato. O PS elege quatro vereadores, contra três do PSD/CDS-PP.

O candidato socialista obteve 51,17 % da votação, com 3.837 votos, contra 42,35% do PSD/CDS-PP, com 3.176 votos, de José Moura Rodrigues.

O CDU ficou em terceiro lugar, com 1,93% e 145 votos.

A abstenção foi de 46%.