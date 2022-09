Orquestra de Jazz do Douro encheu o Largo da Fontainha no Sabrosa Summer Fest

A Orquestra de Jazz do Douro marcou presença ontem no Largo da Fontainha, inserido no Festival Sabrosa Summer Fest, e conquistou todos os presentes.

A Orquestra de Jazz do Douro (OJD), é a única formação do género na Região de Trás os Montes e Alto Douro, cuja atividade profissional tem como objetivo o desenvolvimento e a promoção de projetos e atividades artísticas diversificadas de caracter jazzístico. Promove continuamente a investigação, a formação e a divulgação na área do jazz instrumental e vocal, apresentando repertórios com diferentes estéticas de várias épocas do jazz. A OJD é constituída por uma seleção de músicos de formações e vivências variadas. É formada por uma secção de sopros, secção rítmica e vozes.

O Sabrosa Summer Fest 2022 tem o próximo espetáculo marcado para dia 6 de setembro com um concerto da Banda Sinfónica Portuguesa, intitulado de “Tradições Festivas”, com participação especial do trompetista Rubén Simeó, no Parque BB King.

A edição deste ano do festival, termina com o concerto dos Anjos, no dia 9 de setembro, no Parque BB King.

O Sabrosa Summer Fest é organizado pela Câmara Municipal de Sabrosa e todos os espetáculos são de acesso livre.

GC CM Sabrosa