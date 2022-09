Orquestra de Sopros da Academia de Chaves condecorada pelo Município de Chaves

A Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves (AAC), consagrada recentemente com o título de “Campeã do Mundo”, título esse conquistado no campeonato mundial “World Music Contest”, vai ser condecorada pelo Município, ao mesmo tempo que presta homenagem à sua cidade, ao realizar o primeiro concerto após a conquista deste máximo galardão, dedicado à população do nosso concelho.

Recorde-se que esta vitória aconteceu no passado mês de julho, em Kerkrade, Holanda, tendo merecido felicitações por parte do Presidente da República. “Este reconhecimento prova quenão há sonhos impossíveis e é por isso mesmo muito merecido e motivo de júbilo”, salientou no seu discurso Marcelo Rebelo de Sousa.

Além da saudação e reconhecimento do Chefe de Estado, o feito alcançado pela Orquestra de Sopros da AAC mereceu, igualmente, uma felicitação formal por parte do Primeiro Ministro, António Costa.

A cerimónia de condecoração municipal, com a atribuição da Medalha de Mérito Grau Ouro, bem como o Concerto à população terão lugar no próximo dia 17 de setembro (sábado), na Praça de Camões, pelas 18h00.

A Orquestra de Sopros da AAC iniciou a sua atividade em setembro de 2008, no âmbito da disciplina de Classe de Conjunto do Curso Básico de Música. Atualmente conta com cerca de uma centena de jovens músicos, tendo alcançado no seu historial um elevado número de prémios, quer nacionais, quer internacionais.

