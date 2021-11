“Os electrões também devem ter alma”: novo livro de Marília Miranda Lopes

Acaba de ser lançado, pela Editora e Livraria Exclamação, o mais recente livro de Marília Miranda Lopes, intitulado “Os electrões também devem ter alma”, com desenhos do arquiteto Álvaro Siza Vieira, feitos exclusivamente para este conjunto de textos.

No Porto, a apresentação foi feita pelo Professor Francisco Topa, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), e as leituras pelo poeta Aurelino Costa.

Em Vila Real, a apresentação irá decorrer no Museu de Arqueologia e Numismática, a 17 de dezembro de 2021.