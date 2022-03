“Os Verdes” visitaram o Projeto Life Maronesa

O Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) visitaram, ontem, dia 29 de março, o Projeto Life Maronesa, do qual fazem parte os produtores de raça bovina autóctone Maronesa do Casal da Bouça, em Souto, no concelho de Vila Pouca de Aguiar.

Esta visita e reunião com os produtores, investigadores do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) e com representantes da Associação Aguiarfloresta, teve lugar no âmbito da Campanha SOS Natureza, do Partido Ecologista “Os Verdes”, e contou com a participação de Mariana Silva e Ana Cabeleira da Comissão Executiva do PEV, e de Sofia Chaves do Coletivo Regional de Vila Real.

Recorde-se que a implementação do Projeto Life Maronesa, que tem por princípio o desenvolvimento de ações com vista a melhorar a resiliência dos solos face às alterações climáticas, produziu já benefícios na paisagem, em particular ao nível do enriquecimento dos solos, na capacidade de regeneração da herbivoria, com claras vantagens para a capacidade de sequestro de carbono.

Segundo o PEV, a adopção de práticas agrícolas sustentáveis poderá vir a servir de impulso para a fixação de jovens produtores nas regiões do interior do país, através de uma atividade económica que concilia a preservação e conservação da biodiversidade local com uma significativa contribuição para o processo de mitigação das alterações climáticas, pelo que é essencial que a informação sobre os benefícios produzidos possam chegar ao consumidor.

De destacar, ainda, que o projeto modelo do Casal da Bouça é também uma referência na promoção do bem-estar animal, considerando que na pastagem extensiva foram adotados métodos inovadores para a redução do stress animal em momentos de controlo sanitário, através da implementação de mangas de contenção.

A Campanha SOS Natureza percorrerá o país até ao final de 2022, ano em que “Os Verdes” celebram 40 anos de Ação Ecologista. A campanha incide em várias temáticas em defesa da biodiversidade e dos ecossistemas, contando com um alargado conjunto de ações em diversas vertentes com vista a multiplicar o esclarecimento e a mobilizar a sociedade para a ação na defesa da Natureza.