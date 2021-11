Outubro Rosa: Mês da Prevenção do Cancro da Mama em Murça

“Outubro Rosa” é um movimento que visa inspirar e mobilizar a sociedade na dura batalha de luta contra o cancro da mama, tendo por base três conceitos fundamentais: sensibilizar, prevenir e diagnosticar precocemente.

Como não poderia deixar de ser, também o Município de Murça se aliou a esta iniciativa, através do seu contributo no que respeita à sensibilização e chamada de atenção, para um problema que pode afetar todos nós!

Neste sentido, as Técnicas da Biblioteca Municipal, em parceria com o Gabinete de Acão Social, idealizaram e criaram um desdobrável informativo e um crachá personalizado, como forma de melhor e maior divulgação desta campanha, pela população do nosso Concelho.