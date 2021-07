Padre António Areias apresenta livro “Face à espiritualidade – uma educação para a morte”, no Espaço Miguel Torga

“Face à espiritualidade – uma educação para a morte” é o título do livro que o Reverendo Pároco António Areias vai apresentar publicamente no próximo dia 17 de julho, pelas 18h00, no Auditório do Espaço Miguel Torga.

“As ideias expressas neste livro advêm de uma pessoa ligada profundamente às pessoas, aos jovens e à região onde trabalha. Padre e professor, António Areias detém uma habilidade rara que é entender o que os jovens muitas vezes pensam sobre o que falta nas suas vidas”, pode ler-se no prefácio do mesmo, que refere ainda que “o livro analisa a procura de um sentido, um fator cada vez mais crítico nos dias de hoje perante a urgência de ter num mundo cada vez mais materialista e egoísta”.

A entrada nesta apresentação é livre, mas limitada à capacidade disponível no espaço perante as mais recentes regras da DGS.