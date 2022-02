Padre Fontes celebra 82 anos com lançamento de dois novos livros

Grande embaixador do concelho de Montalegre, o padre António Lourenço Fontes assinala, hoje, o 82.º aniversário.

O dia é marcado pelo lançamento de dois livros do sacerdote – “Etnografia Transmontana Volume III” e “Memórias do Barroso” – bem como a inauguração de uma exposição que reúne um conjunto de cartazes e panfletos que retratam um pouco da história recente do concelho.

Estas iniciativas acontecem, a partir das 17 horas, na sede do Ecomuseu de Barroso, em Montalegre, apresentadas, com a chancela da âncora Editora, por Pedro Araújo, do Ecomuseu, e por Adalberto Costa, presidente do Clube UNESCO da Maia.

Foto: CM Montalegre