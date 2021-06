Padres de Vila Real e Lamego refletiram sobre a Amoris Laetitia

Na manhã do passado dia 11 de junho, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus e Dia Mundial de Oração pela Santificação dos Sacerdotes, os padres de Vila Real e Lamego participaram num encontro de oração e reflexão sobre a Amoris Laetitia. Estiveram presentes, ligados através dos meios digitais, cerca de quarenta presbíteros e um diácono, acompanhados pelos seus bispos, D. António Couto e D. António Augusto Azevedo.

O tema pastoral escolhido para este encontro interdiocesano foi a recepção, pelo clero das duas dioceses, da exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Laetitia, sobre o amor na família. Para ajudar na reflexão, contou-se com a valiosa colaboração de D. Nuno Almeida, bispo auxiliar de Braga, e do casal Rosinha e Amândio Cruz, responsável pela pastoral familiar da arquidiocese bracarense. Da parte dos oradores, ficou o apelo aos sacerdotes para serem mais criativos e ousados na abordagem e resolução dos problemas das famílias do nosso tempo, dando aos leigos o seu espaço próprio neste processo evangelizador.

Padre Manuel Coutinho