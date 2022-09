Padres de Vila Real no 10.º Simpósio do Clero

De 29 de Agosto a 1 de Setembro realizou-se em Fátima o 10.º Simpósio do Clero de Portugal, tendo como tema “A identidade relacional e ministério sinodal do presbítero”.

A Diocese de Vila Real esteve representada por 19 presbíteros, que em união com o seu Bispo D. António Augusto, também Presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios, organizadora deste encontro, nele participaram com muito interesse, como já vai sendo tradição desde o primeiro Simpósio, em 1993.

Na sua apreciação do Simpósio, os sacerdotes vila-realenses presentes, provenientes de vários pontos da Diocese, sublinham o espírito de diálogo e intercâmbio que sempre se gera nestes eventos, dando ocasião ao convívio e troca de experiências pastorais com Diáconos, Padres e Bispos de todas as Dioceses do País. Sobre o tema do Simpósio e as várias intervenções dos conferencistas convidados, reconhecem a sua oportunidade e actualidade, visto que a inserção dos Presbíteros na Igreja e a resposta que são chamados a dar aos desafios do tempo presente não podem existir sem verdadeiro diálogo e esforço de fazer caminho em conjunto com todos.

Fazendo eco aos apelos do Papa Francisco para que a Igreja caminhe de forma sinodal, respondendo aos desafios e problemas do nosso tempo, não deixou de se fazer uma abordagem serena e corajosa a alguns desses problemas, nomeadamente a questão dos abusos sexuais na Igreja. Por tudo isto valeu a pena a nossa participação no Simpósio.

Pe. Manuel Coutinho,

Vigário Episcopal do Clero