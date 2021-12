“Pai Natal Solidário” realiza desejos das crianças do Centro de Acolhimento Temporário de Lamego

Com a ajuda dos CTT, as crianças do Centro de Acolhimento Temporário (CAT) de Lamego viram alguns sonhos realizados neste Natal. Nas últimas semanas, escreveram cartas ao Pai Natal, revelando os presentes que desejavam receber. Foram desejos escritos, desenhados ou colados nessas cartas que alguns portugueses apadrinharam. Os “padrinhos” só tiveram de escolher a carta de uma criança, comprar o presente desejado, e entregá-lo numa Loja CTT.

De nome “Pai Natal Solidário”, esta ação de solidariedade social permitiu que muitas crianças de todo o país, até aos 12 anos de idade, socialmente desfavorecidas, tivessem acesso a um presente que, de outra forma, não teriam. “Quero felicitar esta empresa pela realização desta iniciativa simbólica, ao envolver, em boa hora, as instituições de solidariedade que acompanham ou têm ao seu cuidado crianças carenciadas”, enaltece António Carreira, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lamego.

Destinado ao acolhimento urgente e temporário de crianças e jovens em perigo, o CAT é uma resposta social desta instituição, com capacidade para albergar 20 crianças até aos doze anos, do género misto. Aqui, é absolutamente prioritária a admissão de crianças maltratadas, abandonadas ou negligenciadas. Podem, também, ser admitidas crianças cuja segurança, saúde, formação moral ou educação se encontrem em perigo.