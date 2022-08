País em Estado de Alerta devido a pico de calor

O Ministro da Administração Interna anunciou que o país vai estar em situação de alerta, entre domingo e terça-feira, por causa do “novo pico de calor” que se vai fazer sentir “com temperaturas superiores a 40 graus” e consequente risco de incêndios.

Em causa estão limitações quanto ao uso do fogo, máquinas, trabalhos agrícolas e acessos aos espaços florestais. O Governo comunicou, ainda, a contratação de mais 500 bombeiros e o pagamento antecipado “superior a um milhão de euros às corporações de bombeiros que têm tido o esforço de integração no dispositivo especial no combate a incêndios rurais”.

As medidas foram anunciadas na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Em cima da mesa esteve a avaliação das condições meteorológicas e do risco de incêndio. O ministro da Administração Interna determinou, assim, “a situação de alerta para os dias 21, 22 e 23 – domingo, segunda e terça-feira –, com reavaliação na segunda-feira ao fim do dia, tendo em vista reavaliar a necessidade de manter ou alterar a situação de alerta”. O governante avisou que “toda esta circunstância se aplica ao território continental”.