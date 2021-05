Pandemia motiva reagendamento da Corrida de Barcas no rio Tâmega

A proposta vencedora da edição do último Orçamento Participativo de Chaves – “Corrida de Barcas – Rio Tâmega” – foi reagendada para maio do próximo ano, por proposta do proponente – Marco André Teixeira Chaves, da Associação Wildfun – e decisão conjunta com o Município.

O reagendamento prende-se com a necessidade de garantir a realização da prova em segurança, evitando os receios de contágios, e ainda a necessidade de sua realização coincidente com o período do ano em que o caudal é mais propício para a modalidade com barcas no rio, que se verifica entre os meses de abril e maio. Devido à atual situação pandémica em que vivemos, não se reuniram, em 2021, as condições ideais para a realização da atividade nos moldes idealizados pelo proponente.

Recorda-se que a iniciativa pretende “dar a conhecer as barcas chatas e a sua tradição, dar dinâmica e vida ao rio, às suas margens, promovendo ao mesmo tempo a prática do exercício físico e o bem-estar dos participantes”.