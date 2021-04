Pandemia volta a cancelar a Feira de Santa Cruz em Lamego

Depois do cancelamento, em 2020, o Município de Lamego volta a não realizar este ano a Grandiosa Feira de Santa Cruz. A decisão de não organizar de novo o maior evento de arte equestre da região deve-se à evolução da atual crise sanitária. “Infelizmente, mais uma vez, não existem condições de segurança para promover uma iniciativa de raízes populares que costuma atrair milhares de pessoas”, explica o Presidente Ângelo Moura.

Conhecida popularmente por “3 de Maio”, a Feira de Santa Cruz oferece todos os anos um leque variado de atividades tradicionais, nomeadamente as Corridas de Passo Travado, os espetáculos de equitação clássica, os desfiles e passeios de charretes e a Feira Anual.

O Município de Lamego espera que, em 2022, estejam reunidas as condições necessárias que viabilizem a organização deste certame e se encontrem ultrapassadas as adversidades de saúde pública com o objetivo de promover, de novo, este evento.