Pão, tradição e companhia para desfrutar em Travassos

Pão, tradição e companhia é a proposta do Município de Mondim de Basto para o próximo sábado, dia 11 de junho, na Aldeia de Travassos, freguesia de Bilhó.

A partilha de saberes, os momentos em comunidade e a animação popular irão dar vida a uma das aldeias mais genuínas do concelho, onde a ruralidade e os usos e costumes antigos permanecem enraizados no dia-a-dia, da população de Travassos.

O evento “Pão, tradição e companhia” é um convite para conhecer a Aldeia de Travassos, as suas gentes acolhedoras e as tradições que marcam a identidade de toda a comunidade.

No próximo sábado e no período da tarde, Travassos dá a conhecer o ciclo do pão, promove um jantar comunitário, onde não irá faltar “companhia” para o pão, a vitela Maronesa no espeto e muita animação, garantida com a atuação do “Grupo de Cantares de S. Bartolomeu de Pedra Vedra”, do “Grupo de Zés Pereiras de Vilarinho e do “Vira Milho”.