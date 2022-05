“Para cá do Marão, embalagens, não!” colabora com Equipa Multidisciplinar Inovar para o Sucesso

A equipa operacional do projeto “Para cá do Marão, embalagens, não!”, em estreita colaboração com a Equipa Multidisciplinar Inovar para o Sucesso (EMIS), preparou um conjunto de atividades para o público escolar com a temática da economia Circular e política dos 5 R’s – Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Repensar e Recusar.

Neste sentido, a Divisão do Ambiente, em parceria com a equipa EMIS, estreou, no passado dia 6 de maio, a atividade “Quantas pontas tu contas?” dedicada à economia circular das pontas de cigarro, com enfoque na legislação que prevê o combate aos resíduos de cigarros na via pública.

Nesta atividade, após um enquadramento sobre os malefícios do tabaco para a saúde individual e para a saúde pública, o impacto nocivo dos seus resíduos no meio ambiente, assim como sobre o potencial circular das pontas de cigarro como matéria-prima, os/as alunos/as foram desafiados para, em 20 minutos, coletarem na envolvente da sua escola o maior número de pontas possível, tendo esta ação resultado na recolha de cerca de 3000 unidades.

Esta iniciativa ocorreu no âmbito do projeto “Para cá do Marão embalagens não!” e da sua missão para a Educação Ambiental, e tem como objetivo principal chamar a população juvenil a repensar os seus hábitos do dia-a-dia e a refletir sobre a sua contribuição para a pegada ecológica do planeta.

O projeto “Para cá do Marão embalagens não!” é financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, através dos EEA Grants e pela Secretaria Geral do Ambiente.