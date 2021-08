“Para cá do Marão, embalagens não!” instalou cinco máquinas de reverse vending

No âmbito do projeto “Para cá do Marão embalagens não!”, foram ontem instaladas cinco máquinas de Reverse Vending, nas diferentes superfícies comerciais de Vila Real: Auchan, Continente, Intermarché e Pingo Doce (Miguel Torga e Lordelo).

Através desta iniciativa, os clientes destes hipermercados, por cada garrafa de plástico ou lata de alumínio, poderão receber descontos, em talão, para utilizar nas compras.

“Este projeto pretende retirar do aterro material que pode ser reintroduzido na economia circular, como um produto de alta qualidade, para fazer novos materiais”, salientou Sofia Neto, técnica superior dos Serviços de Ambiente da Câmara Municipal de Vila Real.

As máquinas aceitam embalagens de bebidas, em plástico e latas de alumínio, não reutilizáveis, com capacidade entre 0,1 e 2 litros. Estas devem ser introduzidas uma a uma, com o rótulo intacto, código de barras legível, com tampa, sem líquidos e sem espalmar.

Por uma garrafa de plástico ou lata entre os 10 e os 50 ml, os utilizadores recebem dois cêntimos, e a partir dos 51 ml até aos dois litros recebem cinco. De referir que os valores que receber em desconto devem ser usufruídos exclusivamente na loja onde efetuou o depósito das embalagens, através do talão imprimido pela máquina.