“Para Cá do Marão Embalagens Não!” recolhe 616 mil embalagens em seis meses

Encerramento do Projeto Piloto de Incentivo financeiro ao Retorno de embalagens com um resultado extraordinário superior 616.000 embalagens em 6 meses!

O Projeto Piloto de Incentivo ao Retorno de embalagens, através de máquinas de Reverse Vending, terminará a 31 de dezembro.

O Município de Vila Real pela importância que atribui à temática da qualidade ambiental e à relevância dos mecanismos de gestão de resíduos, abraçou em 2020 o projeto “Para cá do Marão, embalagens não!”, financiando pelos EEAGrants, cuja ação “Reciclar”, através do mecanismo de incentivo ao retorno de embalagens, é a que se reveste de maior importância por estar integrada num sistema piloto apadrinhado pela Secretária-geral do Ambiente. Através da adesão a este projeto, os Vila-realenses contribuíram com dados que permitirão a regulamentação desta forma de promoção da reciclagem e da sustentabilidade.

A poucos dias de encerrar esta fase do projeto, é com enorme satisfação que felicitamos os Vila-realenses pelos resultados alcançados em apenas seis meses de funcionamento das máquinas de depósito de embalagens, onde até ao dia de hoje foram recolhidas mais de 616.000 embalagens!

A recolha de embalagens será agora suspensa temporariamente, até à publicação da legislação que regulamentará deste tipo de incentivos a nível nacional, o que deverá acontecer brevemente.

Porque acreditamos na importância deste tipo de mecanismos para a promoção das boas práticas ambientais e de sustentabilidade do nosso planeta, iremos retomar o funcionamento das máquinas após a publicação da nova legislação.

Assim, com o compromisso de voltarmos brevemente, agradecemos penhoradamente a todas as pessoas que connosco assumiram o lema “PARA CÁ DO MARÃO, EMBALAGENS NÃO!”

O projeto “Para cá do Marão embalagens não!” é financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, através dos EEA Grants e pela Secretaria-Geral do Ambiente. “

