“Para cá do Marão, planeta são” a 4 de setembro em Vila Real

Ao Município de Vila Real chegou um desafio lançado pela Banda de Música de Mateus no sentido de organizar e dinamizar um dia dedicado à Sustentabilidade do Planeta. Como resposta a este repto a autarquia desenhou o evento Para cá do Marão Planeta São!, que terá lugar no próximo sábado, dia 4 de setembro, com a realização de diversas atividades ao longo da tarde, um pouco por toda a Avenida Carvalho Araújo.

Assim, para além do momento musical protagonizado pela Banda de Música de Mateus, pelas 20h30, com um espetáculo intitulado O nosso Planeta, durante a tarde serão dinamizadas atividades e divulgados projetos no âmbito da sustentabilidade ambiental e setores da circularidade. Os parceiros/convidados que estarão presentes neste dia são:

– Volvo Cars, com a iniciativa: Onda de Lixo Oceânico;

– ACES Douro I, com a apresentação do Projeto EcoEscovinha, no âmbito dos Eco-Projetos em Saúde Escolar;

– NICDELMAN, artista plástico que, para além de divulgar o seu trabalho com a exposição Monstros de Plástico, procurará construir uma escultura in loco, com materiais reciclados;

– TO-BE-GREEN, com o programa de reciclagem de máscaras de proteção que permite minimizar o impacto ambiental do seu uso e descarte;

– Marina Valdigem, monitora de Yoga/Meditação com o momento de Conexão na Natureza (18h30);

– Serviços de Ambiente do Município de Vila Real, que promoverão os seus projetos, no âmbito da circularidade e sustentabilidade ambiental, tais como Para Cá do Marão embalagens não!, Corgo são. Bila sã e Festival Internacional de Imagem de Natureza (FIIN).

Esta iniciativa insere-se no projeto Para cá do Marão embalagens não!, projeto financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, através dos EEA Grants e pela Secretaria Geral do Ambiente.