Parada de Pinhão recebeu no passado Sábado mais uma edição do “ContoContigo”

Os contos encenados pela Peripécia Teatro do ContoContigo apresentaram-se no passado sábado,19 de fevereiro, no edifício da Associação local.

No final de uma tarde fria de inverno, que mais pedia o aconchego do lar, o público não deixou de marcar presença e aderiu bem ao evento. O “Casamento”, de António Modesto Navarro, “O Pastor Gabriel”, de Miguel Torga e “A Vaca”, de João Araújo Correia, foram apresentados aos presentes por Patrícia Ferreira, acompanhada pelo músico Rui Fernandes, que, mais uma vez, e no âmbito da itinerância destas apresentações que o Espaço Miguel Torga e a Câmara Municipal de Sabrosa estão a promover, fizeram deste evento um agradável momento cultural.