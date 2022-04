Parlamento Europeu em Vila Real

Arranca em Vila Real, a 23 de abril, a iniciativa Parlamento Europeu à sua porta, que vai estar em digressão por sete cidades de Norte a Sul de Portugal, num projeto-piloto que tem como objetivo aproximar os portugueses do trabalho do Parlamento Europeu.

Na estrutura itinerante, que ficará instalada na Praça do Município, de 23 a 25 de abril, acontecerão conversas entre eurodeputados, autarcas, jornalistas e representantes de associações e instituições locais, que vão partilhar testemunhos sobre o impacto da União Europeia nas suas vidas e as suas perspetivas acerca do futuro da Europa.

Através de um stand móvel com uma experiência de realidade virtual imersiva, tecnologia interativa, debates e atividades ao vivo, a iniciativa ‘Parlamento Europeu à sua porta’ é uma oportunidade para os portugueses descobrirem projetos apoiados pela União Europeia na sua região. O objetivo da iniciativa é mostrar como o Parlamento Europeu toma decisões que fazem a diferença no dia-a-dia dos portugueses. Ao mesmo tempo, o ‘Parlamento à sua porta’ cria uma nova oportunidade para os cidadãos conhecerem melhor quem os representa e fazerem ouvir as suas opiniões junto dos eurodeputados. Conheça o programa neste link.



Mais informação sobre a iniciativa pode ser encontrada no site do Parlamento Europeu.

GC CMVR