Parque Biológico da Serra da Meadas: centro de educação ambiental e de preservação da natureza

As Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios terminaram, mas há mais motivos para visitar o concelho de Lamego. O Parque Biológico da Serra da Meadas, um centro de educação ambiental e de preservação da natureza e da sua biodiversidade, é um excelente destino para uma visita.

Situado num antigo perímetro florestal a poucos quilómetros da cidade, a uma altitude que varia entre os 955 e os 1004 metros, o Parque Biológico estende-se por uma área de cinquenta hectares. As espécies que podem ser encontradas incidem sobretudo na fauna autóctone, algumas em regime de cativeiro, outras que aqui nidificam em liberdade.

Podem ainda ser observados animais de espécies protegidas, como a águia de asa redonda ou o corvo, que encontram abrigo neste local. Estes animais sensibilizam o público para o perigo de extinção das espécies.

Até ao próximo dia 30 de setembro, o horário de funcionamento estende-se das 10h às 19 horas, encerrando a entrada uma hora antes do fecho do Parque. A entrada é gratuita para as crianças até aos três anos de idade.

Visite o Parque Biológico da Serra da Meadas e desfrute de um dia diferente, rodeado de Natureza.

Para mais informações, consulte http://parquebiologico.cm-lamego.pt